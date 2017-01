ZONA MISTA - Inter-Chievo, Sorrentino: "Su Perisic l'ho presa di faccia. Pensavo che..."

Dall'inviato Andrea Della Sala

14/01/2017 23:07

INTER CHIEVO SORRENTINO / Stefano Sorrentino, portiere del Chievo, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il ko dei suoi contro l'Inter. L'estremo difensore però è stato autore di una grande prestazione: "Un peccato perché siamo venuti a San Siro per giocarci la partita, siamo andati in vantaggi, poi sapevamo che non sarebbero stato semplice continuare a colpire l'Inter. Su Perisic l'ho presa di faccia, mi è passata tra le braccia e l'ho presa in pieno viso. A quel punto pensavo davvero che non avrei preso neanche un gol stasera, poi è arrivato Icardi che ha fatto un gran gol".

LA BELLA INIZIATIVA - "A dicembre ho festeggiato 15 anni di Serie A ed ho deciso di indossare dei guanti sempre diversi ogni partita con una frase suggerita dai tifosi sul mio profilo Twitter. Questa settimana ho scelto una frase di incoraggiamento per Perin, ragazzo molto sfortunato negli ultimi tempi. L'obiettivo è mettere all'asta questi guanti per aiutare chi adesso ne ha bisogno".

In zona mista a Calciomercato.it ha aggiunto: "I cori ci sono sempre. E' come il discorso dei social. Dietro alla tastiera sono sempre tutti bravi. La cosa brutta è che non capiscono è che uno sport. Dato che stasera ho sentito anche degli insulti un po' troppo pesanti... se si divertono così. Il Chievo è venuto qui a fare la sua partita. Nel momento in cui siamo passati in vantaggio sapevamo che l'Inter ci avrebbe schiacciato ancora di più. Purtroppo noi non abbiamo avuto la la forza per ripartire e con il passare dei minuti ci siamo abbassati troppo. E alla fine le giocate dei campioni hanno risolto la partita. Le dichiarazioni di Corini? Ha detto la verità. se l'ha detta, ha detto quello che pensa e che sta succedendo purtroppo per loro. Io non posso giudicare se è giusto. E' giusto che ognuno guardi in casa propria. Noi abbiamo i nostri problemi. Guanti particolari? nel mese di dicembre è partita l'iniziativa perché ho fatto 15 anni di serie A. la gente mi scrive, ogni settimana scelgo la frase di un tifoso che mi scrive e questa settimana ho scelto una frase per Mattia perché poverino gli stanno capitando di tutti i colori. Oltre ad essere un amico è uno dei migliori portieri in circolazione. Mi sembrava un gesto carino, un abbraccio virtuale. Mettere una scritta in suo onore. Se mi rimprovero qualcosa stasera? Vado via a casa con tre gol presi. Ho fatto parate eccezionali? La rosicata è ancora doppia perché quando arrivi a San Siro e fai una prestazione del genere... oggi mi hanno detto che ho fatto il record di parate in una partita di serie A. Porti a casa zero punti e prendi tre gol, sinceramente mi dispiace. Anche se la cosa più importante è portare a casa i punti. Le prestazioni personali ti aiutano ma fino ad un certo punto. Contano i punti in classifica. Chiaro che ad un certo punto io e la squadra abbiamo accarezzato il sogno di venire via con qualche punto. Biglietti? trovati e pagati. Peccato anche là i vari insulti. La gente dovrebbe imparare a sorridere di più. Era un tweet simpatico? Ce ne saranno altri"

O.P.