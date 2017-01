Inter, che esordio Gagliardini: personalità e colpi. Anche Twitter lo incorona!

14/01/2017 23:00

INTER CHIEVO GAGLIARDINI / Non era un esordio facile per Roberto Gagliardini a 'San Siro' con l'Inter, ma la sua prestazione è stata decisamente molto convincente. Grande personalità, precisione e voglia di fare: l'ex Atalanta spesso ha chiesto ed ottenuto il pallone dai nuovi compagni di squadra provando anche a dettare i tempi di gioco. Un battesimo fantastico per il giovane che adesso vuole prendersi il posto in maniera stabile. Anche i social network hanno incoronato la prova del ragazzo; questo il giudizio di Calciomercato.it nelle pagelle di Inter-Chievo:

"Prima partita con l’Inter che decreta la grande personalità del giovane talento italiano. Porta spesso palla a ridosso dell’area veneta per poi scaricare verso il compagno più libero. Sorrentino per ben due volte gli nega la gioia del gol".

O.P