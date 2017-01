Inter-Chievo, Pioli: "Continuiamo così, Icardi straordinario! Gagliardini ha personalità"

14/01/2017 23:01

INTER CHIEVO PIOLI / Stefano Pioli soddisfatto per la vittoria dell'Inter nella prima di ritorno contro il Chievo. Il tecnico ha commentato la prestazione dei suoi calciatori: "Credo che a Udine si sia spenta la squadra in alcuni frangenti così come oggi, ma non si può pensare di non concedere nulla ad avversari pericolosi - le sue parole a 'Premium Sport' - Sono contento per i miei giocatori, per la voglia e la qualità che hanno messo in campo. Abbiamo rischiato poco, c'è solamente da continuare, la classifica non la guardiamo. Dobbiamo muovere palla più velocemete soprattutto quando gli avversari fanno densità in mezzo al campo. Qualcosa di buono stiamo facendo ma possiamo fare ancora di più. E' la disponibilità che ho trovato ad essere importante. Chi sarà chiamato in causa, se continuano ad allenarsi così, farà bene".

GAGLIARDINI - "Se è arrivato all'Inter vuol dire che se lo è meritato con le recenti prestazioni. E' giusto sottolineare la personalità con la quale è entrato in campo nella prima a 'San Siro'. Ora dobbiamo trovare continuità".

ICARDI - "Che Mauro sia fortissimo è vero. Ho allenato anche campioni come Klose, però Mauro è stradorinario. Fa un lavoro incredibile per la squadra. Siamo molto soddisfatti ma siamo solo all'inizio e dobbiamo pedalare molto forte. Bene anche in fase difensiva? Credo che questi siano segnali importanti, in campo bisogna sacrificarsi. Sono contento degli atteggiamenti che vedo durante il lavoro quotidiano. Dobbiamo proseguire così".

MODULO - "Gagliardini ha avuto due palle gol inserendosi su un cross. Dobbiamo inserirci con gli attaccanti esterni e con i centrocampisti, che hanno ottimi tempi di inserimento. Oggi forse dovevamo occupare di più l'area anche con centrocampisti, ma secondo me dobbiamo migliorare di più nella precisione sotto porta. Gabigol? Oggi ho preferito Palacio, ma lui è pronto per giocare".

CHAMPIONS - "Dobbiamo correre tanto e pensare alla prossima partita. Col Palermo sarà una gara complicata ma vogliamo avere lo spirito giusto per proseguire questo momento. Ora pensiamo alla Coppa Italia, però. E' un altro obiettivo importante".