Inter-Chievo, Icardi: "Mancava la cattiveria. Cina? C'è tempo a fine carriera"

14/01/2017 22:45

INTER CHIEVO ICARDI / Mauro Icardi è andato in rete stasera in Inter-Chievo lanciando la rimonta vincente dei nerazzurri ai danni dei veneti. Il bomber argentino a 'Sky Sport' ha dichiarato: "Non è la vittoria più sofferta dell'anno, sicuramente nel primo tempo ci è mancata cattiveria sotto porta, nella ripresa poi siamo andati in gol. Il carattere lo stiamo dimostrando da qualche tempo. Pioli? Non si può dire nulla, siamo tranquilli, il mister sta lavorando sulla testa di ognuno. Argentina? Io faccio il mio lavoro, decide il ct, ma se mi vuole chiamare io ci sono. Io ho rinnovato e sono felice di indossare questa maglia, per la Cina c'è tempo a fine carriera".

O.P.