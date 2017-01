PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CHIEVO: Perisic risolutore, Sorrentino baluardo

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

14/01/2017 22:47

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CHIEVO PROMOSSI E BOCCIATI – Icardi marcato stretto da Dainelli, trova il guizzo per il momentaneo pareggio, mentre un Perisic insistente riesce a ribaltare una gara compromessa dopo la rete del vantaggio clivense firmata da Pellissier. Sorrentino compie miracoli a ripetizione, ma sul finale non può che arrendersi allo strapotere tecnico e fisico dimostrato dai nerazzurri. Pioli detiene gran parte del merito: questione di mentalità.

INTER

Handanovic 6 – Non può nulla sul tiro ravvicinato di Pellissier, anche perché è D’Ambrosio a perdersi l’attaccante in marcatura.

D’Ambrosio 5 – In ritardo nella marcatura, si perde clamorosamente Pellissier in occasione del gol. Accompagna talvolta l’azione offensiva di Candreva, ma i palloni messi in mezzo non fanno male. Recupera in parte dall’errore con qualche buon intervento difensivo.

Murillo 6 – Non commette errori, ed è abile e veloce a ripiegare quando il Chievo attacca in contropiede.

Miranda 6,5 – Non ha paura di fare a sportellate e mantiene sempre una buona posizione, senza distrarsi mai.

Ansaldi 5,5 – L’ex Genoa corre molto sull’out di sinistra ma non sempre i palloni messi in mezzo sono calibrati per le punte nerazzurre. In crescita comunque rispetto a qualche settimana fa. Dal 60’ Eder 6,5 – Contribuisce alla vivacità della manovra nerazzurra, e sul finale sigla il tris su assist di Palacio.

Gagliardini 7 – Prima partita con l’Inter che decreta grande personalità del giovane talento italiano. Porta spesso palla a ridosso dell’area veneta per poi scaricare verso il compagno più libero. Sorrentino per ben due volte gli nega la gioia del gol.

Kondogbia 7 – Altra buona prova del francese dopo quella offerta contro la Lazio. La cura Pioli gli ha dato fiducia, ed ora fa valere tutta la sua prestanza fisica in mezzo al campo insieme ad una buona tecnica nel controllo palla.

Candreva 6,5 – Mette in mezzo qualche cross velenoso, anche se non è straripante come in altre occasioni. E’ comunque pericoloso quando ha spazio, e riesce a dare ad Icardi la palla giusta al 69’. Dall’82’ Palacio 6 – Fa in tempo a regalare un pallone ad occhi chiusi a Eder per il tris finale.

Joao Mario 6 – Il campione d’Europa va meglio sulla trequarti che non a ridosso di Icardi in occasione di qualche palla messa in mezzo dagli esterni. Anche se l’inventiva viene ostacolata bene dai rocciosi centrali del Chievo. Dal 70’ Banega 6 - Contribuisce a ribaltare il risultato con un giro palla forse più ordinato rispetto a quello fornito dal portoghese.

Perisic 7,5 – Come Candreva, anche lui è in grado di far male con buoni palloni messi in mezzo, che però non trovano compagni al posto giusto. Allora decide di fare lui a pochi minuti dal termine, quando batte Sorrentino regalando il 2-1 all’Inter.

Icardi 7 – I rifornimenti non sono dei migliori ma appena ha l’occasione fulmina l’ottimo Sorrentino sfuggendo alla stretta marcatura di Dainelli. Sfiora il raddoppio qualche minuto più tardi quando si porta il pallone sul destro e scocca una conclusione potente che però termina a lato.

All. Pioli 7 – Ha il merito di crederci sempre, e la sua Inter gioca ad una porta sin dal primo tempo. Adesso la squadra non si affligge come qualche tempo fa dopo essere andata in svantaggio. Questione di mentalità, ed è tutto merito del suo tecnico.

CHIEVO

Sorrentino 7 – Soltanto nel primo tempo riesce ad evitare il gol in più di un’occasione. Nega a Gagliardini la gioia del gol all’esordio più volte. La solita prestazione miracolosa di uno dei portieri italiani più forti degli ultimi anni. Si arrende però al colpo di testa peraltro imprendibile di Icardi, e ci mette del suo sul 2-1 di Perisic. Capita anche a lui nelle serate di grazia.

Frey 6 – Gioca una buona gara in copertura su Perisic. Ha gamba per contrastare il croato, ma Maran lo sostituisce per inserire un centrale. Dal 61’ Spolli 5,5 – Perisic lo mette costantemente in difficoltà con la sua velocità e inventiva. Lui stringe i denti ma a volte affanna.

Dainelli 5,5 – Gara perfetta sino al pareggio di Icardi. Poi perde proprio l’argentino in marcatura che quindi fulmina Sorrentino per il gol del pari. Succede una volta, ma basta per far sfumare i sogni di gloria.

Gamberini 6 – Arriva su tutti i palloni, mettendoci una pezza sui numerosi cross provenienti sia da destra che da sinistra. Bravo anche a temporeggiare negli uno contro uno, ma non basta.

Gobbi 5 – Gara d’attesa, in cui praticamente fa il centrale aggiunto perché stringe parecchio come Frey sull’altra fascia. Candreva lo fa rinunciare completamente ad ogni pensiero offensivo. E sul finale fa una frittata con il retropassaggio che genera il tris di Eder.

Bastien 5,5 – Gara di sostanza in mezzo al campo ma il duello con Kondogbia lo perde. Corre molto e viene anche graziato da Giacomelli per un fallo su Gagliardini da giallo.

Radovanovic 5,5 – Non benissimo neanche lui nella serata di San Siro. Il centrocampo dell’Inter domina e anche lui viene risucchiato nella morsa. Giusto il giallo per fallo di mano.

Castro 5,5 – Non troppo brillante in fase di appoggio alla manovra, si limita al contenere le sortite offensive avversarie, anche perché l’Inter detiene il pallino del gioco. Si segnala solo per una debole conclusione centrale. Dal 75’ de Guzman s.v.

Birsa 6 – Suo il cross che regala a Pellissier la palla del vantaggio clivense. Combina poco altro però e Maran decide di coprirsi per mantenere meglio il risultato. Dal 46’ Izco 5,5 – Entra a dare man forte e muscoli al centrocampo del Chievo, in evidente difficoltà contro lo strapotere fisico di quello nerazzurro. Ma può fare solo densità.

Meggiorini 5,5 – Gara di sacrificio per uno dei marcatori più prolifici contro l’Inter. Insegue i portatori di palla nerazzurri finchè ne ha, ma sotto porta non si vede mai.

Pellissier 7 – Brucia in marcatura D’Ambrosio e trafigge Handanovic su azione da corner. Anche lui corre molto e conquista un buon numero di palloni, servendoli poi agli stessi compagni per tentare brucianti ripartenze.

All. Maran 5,5 – Il suo Chievo passa in vantaggio ma lui decide di chiudersi troppo presto, inserendo Izco per Birsa e lasciando troppo solo il tandem composto da Meggiorini e Pellissier. Il Chievo rinuncia di fatto ad attaccare e l’Inter ne approfitta ribaltando il risultato.

Arbitro: Giacomelli 6 – Manca un giallo a Bastien per fallo a centrocampo commesso su Gagliardini. Lascia giustamente correre quando i giocatori a terra non accusano colpi alla testa, prediligendo complessivamente la fluidità del gioco.

TABELLINO

Inter-Chievo 3-1

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi (dal 60’ Eder); Gagliardini, Kondogbia; Candreva (dall’82’ Palacio), Joao Mario (dal 70’ Banega), Perisic; Icardi. A disp.: Gnoukouri, Biabiany, Miangue, Carrizo, Santon, Nagatomo. All. Pioli.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey (dal 61’ Spolli), Dainelli, Gamberini, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Castro (dal 75’ de Guzman); Birsa (dal 46’ Izco); Meggiorini, Pellissier. A disp.: Confente, Kiyine, Inglese, Bressan, Floro Flores, Cesar, Depaoli. All. Maran.

Marcatori: 34’ Pellissier (C), 69’ Icardi (I), 41’ Perisic (I), 93’ Eder (I)

Arbitro: Piero Giacomelli (Sez. di Trieste)

Ammoniti: 32’ Birsa (C), 63’ Radovanovic (C), 81’ Spolli (C)

Espulsi: