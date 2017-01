Coppa d'Africa, Burkina Faso-Camerun 1-1: Dayo acciuffa Moukandjo!

14/01/2017 22:29

COPPA AFRICA BURKINA CAMERUN 1-1 / Si chiude la prima giornata della Coppa d'Africa 2017 e dopo il pari tra Gabon e Guinea-Bissau nella partita d'inaugarazione in serata è arrivato un altro 1-1 tra Burkina Faso e Camerun. Sono i 'Leoni' a passare in vantaggio nella prima frazione con la rete di Moukandjo, ma nella ripresa sono gli avversari ad andare in rete con Dayo.

Burkina Faso-Camerun 1-1: 35' Moukandjo (C), 75' Dayo (B)

Classifica Girone A: Gabon, Camerun, Burkina Faso, Guinea-Bissau 1.

O.P.