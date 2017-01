14/01/2017 22:13

NAPOLI MARADONA / Diego Armando Maradona è tornato a Napoli. La leggenda del calcio argentino, che nei prossimi giorni sarà presente al teatro 'San Carlo' per uno spettacolo con il comico Alessandro Siani, in serata è arrivato in un celebre Hotel del lungomare partenopeo. Tanti i tifosi pronti ad accoglierlo con cori e applausi. Maradona, come riporta 'Il Mattino', ha risposto con un semplice "vi amo".

M.D.A.