Cagliari-Genoa, l'appello di Rastelli ai tifosi: "Venite allo stadio"

14/01/2017 21:53

CAGLIARI GENOA RASTELLI LEGROTTAGLIE / Massimo Rastelli ha fatto il punto sul suo Cagliari alla vigilia del match contro il Genoa. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Troviamo un avversario che fa della corsa e della forza fisica i suoi punti chiave, ma ha anche tanti elementi di grande abilità tecnica. Tifosi assenti? Dispiace perché le nostre vittorie in quest’anno e mezzo sono state favorite dalla spinta e della carica che ci hanno dato i sostenitori della Curva. Faccio un appello a tutti gli altri tifosi: spero che riempiano tutti gli altri settori perché domani sarà una partita fondamentale".

Accanto a Rastelli in conferenza c'era Legrottaglie, nuovo vice annunciato pochi giorni fa: "Vengo qui per portare la mia esperienza di vent’anni di calcio - ha spiegato Legrottaglie - E’ un privilegio e un onore sostenere Massimo, che ha creduto in me, così come la Società. L’eccellenza non esiste in natura, c’è sempre qualcosa da migliorare. Metto il mio contributo a disposizione di tutti, squadra, Società, staff tecnico, tifosi e città".

M.D.A.