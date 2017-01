14/01/2017 21:45

FREESTYLE LISA ZIMOUCHE / Ancora Lisa Zimouche, ancora magie in freestyle. La giovane calciatrice ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram dove ha mostrato tutto il suo talento non solo con la palla da calcio, ma anche con una pallina da tennis. Difficoltà elevata, ma risultati davvero impressionanti per la ragazza: sapete fare di meglio?

GUARDA IL VIDEO!