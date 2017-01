15/01/2017 05:19

RAMIREZ MIDDLESBROUGH / Brutte notizie per il Leicester di Claudio Ranieri sul fronte Gaston Ramirez. L'allenatore del Middlesbrough Aitor Karanka ha parlato del futuro del calciatore nel mirino dei 'Foxes', al termine del match contro il Watford: "Resterà. Lui è felice qua ed è veramente importante per noi essendo arrivato solo un anno fa". Il Leicester ora tenterà un nuovo affondo per Gabbiadini del Napoli?

S.D.