Crotone-Bologna, Donadoni: "Dobbiamo crescere. Mercato? Valutiamo le possibilità"

14/01/2017 21:04

CROTONE BOLOGNA DONADONI / Inizia con una vittoria il girone di ritorno del Bologna. In casa del Crotone, gli uomini di Donadoni si sono imposti di misura. Il tecnico ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: "Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel secondo tempo nel quale abbiamo gestito bene la gara e creato diverse occasioni importanti - le sue parole riportate dal club - Positiva la prestazione di Dzemaili ma anche gli altri devono essere pericolosi perché abbiamo la possibilità di fare male col materiale umano che abbiamo in squadra. Io non amo guardarmi dietro ma adesso dobbiamo capitalizzare ogni occasione per crescere ancora. Mercato? Sappiamo qual è il budget a disposizione, dobbiamo essere realisti e valutare le possibilità che ci saranno. Da domani torneremo al lavoro in vista della sfida di Coppa Italia, sarà un’ occasione importante e prestigiosa per mostrare il nostro valore. Ci teniamo e vogliamo andare avanti".

M.D.A.