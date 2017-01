Calciomercato Inter, Ausilio: "Nessuno può criticare Gagliardini!"

14/01/2017 20:17

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO / Inter alle prese con la prima partita del girone di ritorno. Stasera al 'San Siro' gli uomini di Pioli sono chiamati a battere il Chievo per proseguire la striscia di vittorie. Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, ha fatto il punto sulle ultime notizie e sul calciomercato Inter: "E' vero che quattro vittorie consecutive sono importanti ma è anche vero che non abbiamo accorciato su nessuno - esordisce a 'Premium Sport' - Siamo ancora indietro e partite come quella di stasera vanno vinte. Acquisti? Penso che il mercato sia ancora lungo ma abbiamo progettato gli acquisti in tempo. Siamo completi, abbiamo una rosa ampia. E' un motivo di grande sofddisfazione esser riusciti a prendere un obiettivo che ci siamo prefissati. Qualcosina faremo ma in uscita".

MERCATO ESTIVO - Ausilio ha fatto il punto anche sulla prossima sessione di calciomercato: "Verratti? Non faccio nomi, promesse e illusioni. L'unica certezza che abbiamo è che c'è una proprietà forte e solida. C'è sempre la questione del fair play della Uefa da considerare, ma questo non vuol dire che non si possa fare ugualmente una grande squadra. Suning vuole portare l'Inter in alto".

Calciomercato Inter, Ausilio: "Nessuno discuta Gagliardini"

GAGLIARDINI - Il dirigente è tornato sul costoso acquisto invernale: "Noi crediamo nelle qualità di questo ragazzo, non contano le presenze fatte in Serie A. Abbiamo parlato con lui per capire i suoi valori. Sa che deve giocarsi le sue opportunità, noi dobbiamo sapere accettare che ha bisogno di fare qualche errore per crescere e migliorare. Nesssuno può discutere le qualità di Gagliardini, meno che meno adesso visto che l'ha preso l'Inter e non qualcun altro".

ATTACCANTI - "Con uno come Icardi si rischia di essere in seconda fila. Lui vuole giocare sempre. Non abbiamo un calciatore da area di rigore, ma giocatori come Palacio, Eder e Gabriel comunque validi. Inoltre, abbiamo deciso di inserire in rosa Pinamonti, che ha dimostrato di avere carattere, fisicità e valori morali per far parte di questa squadra".

CESSIONI - Inevitabile il punto sui calciatori dati in partenza. Come anticipato da Calciomercato.it, Gnoukouri piace al Crotone, ma il calciatore non è convinto della destinazione: "Kondogbia e Banega rimangono, stiamo facendo vlutazioni su Gnoukouri, che è giovane e deve crescere. Potrebbe andare in prestito".

PROPRIETA' - "Steven Zhang è sempre con noi, sentire la proprietà vicina fa bene a squadra e dirigenti. Sono persone che sanno cosa vogliono".

M.D.A.