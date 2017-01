PAGELLE E TABELLINO DI LEICESTER-CHELSEA: Alonso super, Vardy no

Marco Di Nardo

14/01/2017 20:24

PAGELLE TABELLINO LEICESTER-CHELSEA PROMOSSI BOCCIATI – Con due bei gol, dell’ex esterno sinistro della Fiorentina, e un gol stupendo di Pedro, il Chelsea ritorna alla vittoria. Albrighton, non basta a Ranieri. Male Vardy e David Luiz.

LEICESTER

Schmeichel 6 – Incolpevole in occasione dei gol di Alonso e di Pedro. In difficoltà nel giocar la palla con i piedi.

Fuchs 5 – Commette un errore nello scalare, consentendo ad Alonso di tirare indisturbato. Sempre in ritardo nelle chiusure.

Morgan 6 – Rispetto all’ex Chelsea, cerca di guidare al meglio la difesa, provando a giocare d’anticipo su Hazard e compagni.

Huth 5 – Sbaglia nel non anticipare Hazard in occasione del gol dell’ex Fiorentina. Soffre molto la velocità di Pedro e Hazard. Dal 60’ Okazaki 5,5 – Prova a dare fastidio alla difesa del Chelsea ma senza grosso successo.

Chilwell 5 – La velocità di Moses e William, mettono a nudo tutte le sue fragilità tecniche e tattiche.

Mendy 5 – Dovrebbe fungere da schermo davanti la difesa, ma non sempre riesce a dare la giusta copertura.

Albrighton 6,5 – Corre su tutta la fascia, facendo bene entrambe le fasi. Il suo dinamismo e la sua velocità, costringe Alonso a ripiegare spesso in difesa. Peccato che i compagni, non lo seguano spesso per costruire qualcosa di pericoloso. Dal 77’ Simpson – s.v.

Drinkwater 6 - E’ l’unico dei quattro centrocampisti a provare ad impostare la manovra di gioco ma non sempre i compagni di squadra lo seguono.

Wilfred Ndidi 6,5 – Fa qualche cambio di gioco per Albrighton e buoni interventi in fase d’interdizione.

Musa 6 – Prova varie volte ad accentrarsi per andare al tiro, creando qualche grattacapo alla difesa del Chelsea. Dal 71’ Gray 5,5 - Non incide quanto dovrebbe.

Vardy 5 – Eccetto qualche movimento ad allargarsi sull’esterno per prender palla, si fa vedere poco.

All. Ranieri 5 – Continua il periodo negativo del suo Leicester che fa ben poco contro un Chelsea ben organizzato.

CHELSEA

Courtois 6,5 – Salva il Chelsea al 2’ deviando un tiro di Musa. Bravo sia nelle uscite alte che in quella basse.

Azpilicueta 6 - Bravo nelle chiusure, riesce spesso a risolvere i problemi creati da David Luiz in fase difensiva.

David Luiz 5,5 - Meglio in fase d’impostazione che in quella di non possesso palla, dimostra di avere qualche problema nel gioco aereo.

Cahill 5,5 - Così come David Luiz, anche lui soffre i veloci contropiedi della squadra di Ranieri.

Moses 6,5 - Insieme a Willian sulla destra, creano grandi pericoli. Bravo nel ripiegare in difesa in fase di non possesso palla, aiutando molto Azpilicueta.

Kanté 7 – Recupera tanti palloni ed il suo aiuto alla difesa, è fondamentale quando il Leicester prova ad attaccare centralmente.

Matic 6 – Rispetto a Fabregas, sembra meno al centro del gioco del Chelsea. Bravo però nel verticalizzare, quando può, per le punte e nel cercare il tiro dalla distanza.

Alonso 8 – Su assist di Hazard, segna il suo primo gol in Premier. Bravo nel non rimanere stretto in fase difensiva, concedendo così poco spazio agli esterni avversari. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, segna il secondo gol dal limite dell’area di rigore.

Willian 7 – Insieme a Moses, mette in seria difficoltà la catena di sinistra del Leicester. Da un suo assist, arriva il gol di Pedro. Dall’84’ Batshuayi s.v.

Hazard 7 – Dal suo terzo assist stagionale, arriva il gol del vantaggio di Alonso al 6’. Da falso nueve, crea molti problemi alla difesa del Leicester. Dal 78’ Fàbregas s.v.

Pedro 7 – Il suo continuo movimento senza palla, consente ai compagni di squadra di attaccare bene la profondità. Su assist di William, segna al 70’ il gol del tre a zero. Dall’84’ Loftus-Cheek – s.v.

All. Conte7 – Battendo il Leicester, il suo Chelsea conquista l’ottava vittoria esterna stagionale, mettendo in mostra una difesa solida ed un cinico attacco.

Arbitro: Marriner 6 – Discreta prestazione arbitrale del direttore di gara inglese che predilige il dialogo alle ammonizioni ogni qualvolta fischia un fallo. Dubbia la posizione di William in occasione del gol di Pedro.

TABELLINO

LEICESTER-CHELSEA 0-3

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel, Fuchs, Morgan, Huth (60’ Okazaki), Chilwell, Mendy, Musa, Drinkwater, Wilfred Ndidi, Albrighton, Vardy. A disposizione: Kapustka, Wasilewski, King, Zieler. All. Ranieri

Chelsea (3-4-3): Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Kanté, Matic, Alonso, Willian (84’ Batshuayi), Hazard (78’ Fàbregas), Pedro (84’ Loftus-Cheek). A disposizione: Begovic, Ivanovic, Zouma, Chalobah. All. Conte

MARCATORI: 6’ – 51’ Alonso (C), 70’ Pedro (C)

ARBITRO: Marriner Andre

AMMONITI: 50’ Fuchs (L)

ESPULSI: