Inter-Chievo, Meggiorini: "Nerazzurri cambiati, siamo qui per giocarcela"

14/01/2017 20:43

INTER CHIEVO MEGGIORINI / Il centravanti del Chievo Verona, Riccardo Meggiorini, ha detto la sua in un'intervista a 'Premium Sport' rilasciata nel prepartita della sfida contro l'Inter. A 'San Siro' i 'Clivensi' non vanno per fare una comparsata: "I nerazzurri sono cambiati nell'ultimo periodo e sappaiamo cosa dobbiamo fare per metterli in difficoltà. Senza dubbio dovremo avere più aggressività in campo, cosa che ci è mancata nell'ultima partita".

O.P.