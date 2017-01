14/01/2017 20:12

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA / Come possiamo apprendere dal sito ufficiale della Fiorentina, Federico Chiesa ed il club viola hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto del giovane esterno offensivo. Il classe '97 rimarrà in Toscana fino al 2021, nuovo termine del contratto stabilito assieme alla società.

O.P.