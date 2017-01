Serie A, Crotone-Bologna 0-1: i calabresi sbagliano, Dzemaili li punisce

14/01/2017 19:57

SERIE A CROTONE BOLOGNA DZEMAILI / Il Crotone fa più gioco, il Bologna porta a casa il successo: questa la sintesi del primo anticipo della ventesima giornata di Serie A. La squadra di Nicola non demerita ma fallisce più di un'occasione davanti a Mirante, non sbaglia invece Dzemaili che realizza il gol vittoria. Allo 'Scida' finisce 0-1 con i padroni di casa sempre più giù in classifica e gli uomini di Donadoni conquistano un'importante vittoria.

CROTONE-BOLOGNA 0-1

51' Dzemaili (B)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 45*; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36*; Atalanta 35; Inter 33; Torino 29; Fiorentina 27*; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Bologna 23; Sassuolo 18; Empoli 17; Palermo 10; Crotone 9; Pescara 9.

* una partita in meno

B.D.S.