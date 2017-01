Calciomercato Lazio, l'arrivederci di Cataldi ai tifosi biancocelesti

15/01/2017 02:13

CALCIOMERCATO LAZIO/ Attraverso il proprio profilo di 'Instagram', Danilo Cataldi ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare momentaneamente la Lazio per trasferirsi in prestito al Genoa: "Amo la Lazio con tutto il cuore e sara sempre così. E' inutile negare che qui non ho trovato lo spazio che speravo, voglio essere un punto fermo della mia Lazio ed è proprio per questo che mi sono dovuto allontanare per questi mesi, per dimostrare di poterlo essere. Non ho abbandonato la Lazio. Ci tengo anche a ringraziare il Genoa per aver creduto in me, per avermi dato questa possibilità. Darò tutto in questi sei mesi per dimostrare il mio lavoro e per fare il massimo per questo club. Saluto e abbraccio la mia gente, spero che possiate capirmi. Arrivederci ad Auronzo di Cadore".

S.F.