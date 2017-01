Crotone-Bologna, doppia tegola per Donadoni

14/01/2017 18:53

INFORTUNI TOROSIDIS GASTALDELLO - Doppia tegola per Donadoni nel primo tempo del match esterno contro il Crotone. Il tecnico del Bologna è stato infatti costretto a sostituire per infortunio sia Torosidis che Gastaldello, alle prese con dei problemi muscolari. Il greco ex Roma al 29' ha lasciato il posto a Krafth, mentre il capitano dei felsinei in un primo momento aveva provato a rientrare ma dopo un'altra botta si è dovuto arrendere e lasciare il campo a Oikonomou.



G.M.