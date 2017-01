Calciomercato Roma, irrompe un'altra big su Manolas

14/01/2017 18:19

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / Continua a tenere banco in ottica calciomercato Roma il futuro di Kostas Manolas, argomento di dibattito anche nella conferenza stampa di Luciano Spalletti. Come se non bastassero già le sirene di Inter, Arsenal, Chelsea e Manchester United, all'orizzonete sembra materializzarsi un altro spauracchio per la Roma. Secondo 'asromalive.it', infatti, durante i contatti tra giallorossi e Psg per Jesé, il club francese avrebbe manifestato il proprio interessamento per il difensore greco, dichiarandosi pronto ad investire una somma importante nella sessione estiva di calciomercato, a men che non si scateni un'asta già nel corso di questo mese.

D.T.