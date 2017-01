15/01/2017 01:35

SIVIGLIA TREMOULINAS / Nuova pretendente per Benoit Tremoulinas, difensore francese del Siviglia che non sta trovando spazio con Sampaoli in panchina: come riferisce 'Estadio Deportivo', sul 31enne c'è l'interesse del Benfica che vorrebbe acquistarlo per la seconda parte della stagione.

B.D.S.