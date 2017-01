Fiorentina-Juventus, i convocati di Allegri: la decisione su Chiellini

14/01/2017 18:05

FIORENTINA JUVENTUS CONVOCATI / Massimiliano Allegri ha convocato 20 calciatori per Fiorentina-Juventus, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. A Firenze andrà anche Giorgio Chiellini alle prese con l'influenza: per lui la decisione definitiva ci sarà domani. Ancora fuori Evra che deve decidere il suo futuro. Ecco l'elenco completo: Buffon, Chiellini, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Mandzukic, Bonucci, Pjaca, Dybala, Asamoah, Rugani, Neto, Sturaro, Rincon, Audero.

B.D.S.