Premier League, risultati 21a giornata: poker Arsenal

14/01/2017 18:00

PREMIER LEAGUE RISULTATI - Arsenal a valanga sul calpo del fanalino di coda Swansea. Sanchez e Giroud trascinano la formazione di Wenger, che raggiunge momentaneamente il Liverpool al terzo posto in classifica. Rotonde vittorie anche per Stoke e West Ham, mentre il Watford di Mazzarri va in bianco in caso contro il Middlesbrough.

RISULTATI FINALI:

Burnley-Southampton 1-0



Hull-Bournemouth 3-1



Sunderland-Stoke 1-3



Swansea-Arsenal 0-4



Watford-Middlesbrough 0-0



West Ham-Crystal Palace 3-0





CLASSIFICA: Chelsea 49 punti; Tottenham 45*, Arsenal 44*, Liverpool 44; Manchester City 42; Manchester United 39; Everton 30; West Bromwich 29*; Stoke 27*; Burnley 26*; Bournemouth 25*, West Ham 25*; Southampton 24*; Watford 23*; Leicester 21; Middlesbrough 20*; Crystal Palace 16*, Hull 16*; Sunderland 15*, Swansea 15*. *Una gara in più

G.M.