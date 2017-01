Calciomercato Sassuolo, Di Francesco conferma: "Acerbi, Defrel e Pellegrini incedibili"

14/01/2017 17:52

SASSUOLO ACERBI DEFREL PELLEGRINI / C'è spazio anche per il mercato nella conferenza stampa di Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Sassuolo ha affermato: "La società mi ha assicurato che Acerbi, Defrel e Pellegrini non saranno ceduti. So che nel mercato può accadere di tutto, ma l'idea è di non cedere Acerbi e gli altri calciatori richiesti".

Il Leicester è in pressing su Acerbi ma il Sassuolo lo considera incedibile, come raccontato da Calciomercato.it.

B.D.S.