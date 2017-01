Sassuolo-Palermo, Di Francesco lancia Berardi

14/01/2017 17:39

SASSUOLO PALERMO DI FRANCESCO CONFERENZA / Berardi dal primo minuto: questa l'idea che sta accarezzando Eusebio Di Francesco alla vigilia di Sassuolo-Palermo. Il tecnico neroverde ne parla in conferenza stampa: "Sarà una gara difficile: per loro non è l'ultima spiaggia ma quasi. Noi vogliamo vincere".

Sulla formazione, Di Francesco dice: "Defrel è da valutare, in settimana si è allenato poco, potrebbe partire dalla panchina. Uno tra Berardi e Politano partirà dall'inizio, devo decidere qui. Devo gestire bene i calciatori: Duncan ha meno minuti nelle gambe, Aquilani ha avuto dei problemi di adattamento, Sensi la febbre. A centrocampo ne ho quattro".

B.D.S.