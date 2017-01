Fiorentina-Juventus, doppio sorriso per Allegri

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

14/01/2017 17:15

FIORENTINA JUVENTUS BONUCCI - Oltre ad Alex Sandro, potrebbe esservi un'altra 'sorpresa' nell'undici della Juventus che domani sera affronterà al 'Franchi' la Fiorentina. Visto il dubbio sull'influenzato Chiellini e un Barzagli affaticato dopo i 180' giocati in pochi giorni con Bologna e Atalanta, Allegri per le news Juventus sarebbe starebbe pensando di scheirare dall'inizio Leonardo Bonucci, ritornato in campo negli ultimi minuti del match di Coppa Italia dopo l'infortunio muscolare rimediato lo scorso novembre in casa del Genoa.

News Juventus, Bonucci torna titolare contro la Fiorentina

Il difensore della Nazionale nel caso di utilizzo della difesa a quattro farebbe coppia con Rugani, mentre nelle'eventualità in cui Allegri scegliesse il 3-5-2 uno tra Barzagli e Chiellini (se quest'ultimo dovesse smaltire la febbre) completerebbe il reparto davanti capitan Buffon. Con tale modulo sulla destra di centrocampo troverebbe spazio Cuadrado, mentre in mezzo Pjanic si giocherebbe una maglia da titolare con Sturaro. In avanti è praticamente certa la coppia argentina composta da Higuain e Dybala, con la 'Joya' al centro dei rumors di calciomercato e delle trattative per il rinnovo con la Juve.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain.