Calciomercato Roma, Feghouli in gol: addio Italia?

14/01/2017 17:24

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI GOL / La maglia da titolare prima, il gol poi: per la Roma non arrivano notizie incoraggianti da Londra. Sofiane Feghouli si allontana dalla società capitolina: l'esterno algerino è stato schierato titolare contro il Crystal Palace questo pomeriggio ed ha realizzato il gol dell'1-0 a venti minuti dalla fine del match. Una rete che potrebbe allontanare il calciatore dall'Italia: la Roma ci proverà per Feghouli fino all'inizio della prossima settimana, poi virerà su altri obiettivi.

B.D.S.