Italia, Ventura: "Giovani forti devono giocare". Poi non risponde e saluta

14/01/2017 16:09

ITALIA VENTURA / Giampiero Ventura festeggia il compleanno rispondendo a poche domande ai microfoni di 'Sky'. Il ct dell'Italia parla dei giovani finiti nel mirino delle big, con i vari trasferimenti di Gagliardini e Caldara: "Questo conferma quello che ho sempre detto, cioè che in Italia ci sono molti più giovani di quanto si possa immaginare. Il problema è dargli la possibilità di realizzarsi e dimostrare le loro capacità senza mettere troppe pressioni. Credo che ci siano i presupposti per fare qualcosa di esageratamente buono per il futuro. giovani in grandi club? La priorità è che giochino. Devono dimostrare il loro valore".

Ventura risponde alla domanda su Belotti, poi dribbla gli altri quesiti: "Non consiglio niente perché sta crescendo mese dopo mese, gli auguro di continuare. Lo scopo della telefonata è dire solo dove sono: a Salerno per un motivo benefico, una partita per i terremotati di Amatrice. Detto questo mi fermo. Avremo occasione di parlare anche di questo".

B.D.S.