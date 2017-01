Calciomercato Juventus, agente Kessie: "Ci sono 5 club di Premier in fila"

14/01/2017 15:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS KESSIE PREMIER / Franck Kessié è indirizzato verso la Premier League. Cercato in passato dalla Juventus, negli ultimi tempi il Liverpool ha accelerato su di lui. Ma non sono i soli ad essere interessati al centrocampista dell'Atalanta: "Abbiamo un sacco di interessamenti dall’Inghilterra: Arsenal, Chelsea, Manchester United e City oltre al Liverpool. Non possiamo dire quanto costerà ma stiamo parlando di uno dei migliori giovani giocatori del mondo. Per noi la cosa più importante è il progetto tecnico: dovrà essere quello giusto per lui”, le parole del suo agente, George Atangana, riportate dal 'Daily Star'.

D.G.