Tottenham-West Bromwich 4-0: poker e Kane show!

14/01/2017 15:23

TOTTENHAM WEST BROMWICH / Vittoria convincente del Tottenham sul West Bromwich, con un poker che rilancia la squadra al secondo posto, in attesa delle avversarie, a quattro punti dal Chelsea. La gara prende una chiara piega nella prima fase del primo tempo, con Kane che segna dopo soli 12' e l'autorete di McAuley che completa l'opera. Nella ripresa si completa poi il Kane show, che realizza altre due reti, per una giornata davvero fantastica per lui.

TOTTENHAM-WEST BROMWICH 4-0

12' Kane (T), 26' McAuley (W Aut), 77' Kane (T), 82' Kane (T)

CLASSIFICA: Chelsea 49, Tottenham 45*, Liverpool 44, City 42, Arsenal 41, United 39, Everton 30, West Bromwich 29*, Bournemouth 25, Southampton 24, Stoke City 24, Burnley 23, West Ham 22, Watford 22, Leicester 21, Middlesbrough 19, Crystal Palace 16, Sunderland 15, Swansea 15, Hull City 13.

* Una gara in più

L.I.