Fiorentina-Juventus, Sousa: "Sarà difficile, visto il loro livello. Futuro bianconero..."

14/01/2017 15:03

FIORENTINA JUVENTUS CONFERENZA SOUA / Alla vigilia della sfida contro la Juventus, che a Firenze ha un significato molto particolare, il tecnico della Fiorentina, Sousa, si è presentato in conferenza stampa: "Dobbiamo far meglio di ciò che sappiamo fare. E' più difficile quando i nostri avversari sono di alto livello. Questa squadra può ancora crescere e sarei soddisfatto domani se riuscissimo a mantenere la prova dello scorso anno, sperando in un esito diverso".

JUVENTUS - "Non dovremo soltanto difenderci, cercando il contropiede. All'andata abbiamo subito il pressing, per poi controllare il possesso nella ripresa. Panchina bianconera? Il mio futuro dipende dal presente. Penso solo ai viola".

SPORTIELLO - "Serviva competitività interna in quel ruolo. Per questo abbiamo preso Marco, che speriamo di inserire il prima possibile".

KALINIC - "Sta bene e si allena. E' a disposizione al 100%, anche se non ha iniziato l'anno al meglio sul fronte realizzativo".

L.I.