Calciomercato Bologna, la storia di ripete: salta Cerci!

14/01/2017 15:05

CALCIOMERCATO BOLOGNA CERCI / E' destino che Alessio Cerci e Bologna non si incontrino mai. Nelle ultime settimane le parti stavano trattando per un approdo a gennaio, dopo quello sfumato in estate per via del mancato via libera dai dottori del club rossoblu dopo che l'esterno si sottopose alle visite mediche.

A distanza di sei mesi l'ex Torino sperava di poter finalmente approdare alla corte di Donadoni ma anche stavolta nulla da fare: secondo 'gazzetta.it', infatti, la trattativa è definitivamente saltata. Il club felsineo non è riuscito a trovare un accordo con l'Atletico Madrid ed ha deciso di uscire dalla corsa.

D.G.