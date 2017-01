Lazio-Atalanta, Inzaghi: "Loro 'fastidiosi', noi crescere. Confermo Luis Alberto"

14/01/2017 14:46

LAZIO ATALANTA CONFERENZA INZAGHI / Alla caccia della seconda vittoria di fila in questo 2017. Alla vigilia di Lazio-Atalanta, Simone Inzaghi ha preso la parola in conferenza stampa dove ha presentato il match di domani, fatto il punto sulle ultime news Lazio e parlato anche degli ultimi movimenti di calciomercato come l'addio di Cataldi. Di seguito i passaggi fondamentali: "Finora abbiamo fatto bene. Il difficile verrà adesso, perchè non saremo più una sorpresa. Come non lo sarà più l'Atalanta. Dovremo cercare di lavorare ancora meglio, abbiamo perso gli scontri diretti, nei quali abbiamo commesso qualche errore. Dobbiamo crescere, anche con il Crotone abbiamo commesso delle leggerezze che con la Juventus potevano risultare fatali. Domani sarà una gara intensa: l'Atalanta è tosta e fastidiosa, anche tatticamente, e mette in difficoltà tutte le squadre".

LUIS ALBERTO - "Ha grandissima qualità. Non ha fatto la preparazione e non parlava l'italiano. A fatica si è adattato e sono contento per lui ora. Domenica aveva voglia, ha anche corso indietro per rincorrere gli avversari. Mi è piaciuto e probabilmente giocherà anche domani dall’inizio".

CESSIONE BERISHA - "Dovevamo fare una scelta. Avevamo due portieri affidabili e ho deciso di tenere Marchetti. Berisha ha chiesto di andare a giocare ed è stato giusto per tutti. E' convinto di vincere? Io sono convinto di vincere. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, è normale. Io sono contento di come stiamo preparando la sfida, poi il campo darà il responso definitivo".

ADDIO CATALDI - "Lui ha chiesto di giocare con continuità. Ha fatto 11 partite su 19 e non era contento. Probabilmente è stata la scelta giusta. Rimane un nostro giocatore e farà un grande girone di ritorno. Io però dovevo fare delle scelte e a centrocampo ho tante opzioni. Oltre ai soliti, ci sono anche Murgia e Leitner in rampa di lancio. Danilo tornerà più forte di prima. Gli ho dato poca fiducia? Probabilmente le 11 partite gli sono state strette. Magari a Genoa gli hanno promesso di giocare sempre. Lui aspira a giocare con continuità. Ma questo è solo un arrivederci, mi auguro che torni più forte di prima".

MODULO - "Anderson è il nostro valore aggiunto anche da esterno a tutta fascia. Ha fatto bene e deve continuare così. Si sta allenando al massimo e in questi giorni abbiamo provato la difesa a 3. Possiamo anche giocare con il 4-3-3. Tutto dipende dalle posizioni di Felipe e Milinkovic”.

DJORDJEVIC - "Vuole andare via? Negli ultimi tre giorni si è allenato con molta concentrazione. Lo vedo coinvolto. Per domani è pronto. Il mercato è in evoluzione ma io l'ho convocato e credo possa darci una mano".

D.G.