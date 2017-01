Calciomercato Juventus, anche Liverpool e Arsenal su Kolasinac

14/01/2017 14:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS LIVERPOOL ARSENAL KOLASINAC / Aumenta la concorrenza per Sead Kolasinac. Lo Schalke ha già avvisato tutti che sarà difficile farlo partire a gennaio, il terzino sinistro continua a fare incetta di pretedenti: oltre alla Juventus e il Chelsea il 'Daily Star' parla anche di Arsenal e Liverpool, andando a confermare quanto abbiamo raccontato lo scorso 6 gennaio: sono diversi i club di Premier che puntano Kolasinac.

Riuscire a portarlo Oltremanica già a gennaio non sarà però semplice: lo Schalke chiede non meno di 4 milioni di euro di per liberare Kolasinac, nonostante il suo contratto scadrà a giugno.

D.G.