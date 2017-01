Calciomercato Inter, concorrenza inglese per Berardi

14/01/2017 13:02

CALCIOMERCATO INTER BERARDI LIVERPOOL / La Premier League parte all'assalto del Sassuolo. Infatti, oltre al Leicester che sta cercando di accaparrarsi Acerbi, anche un altro gioiello di Di Francesco è finito nelle mire di un club d'Oltremanica. E non un gioiello qualunque, ma quello più brillante della sua collezione: Domenico Berardi che nella scorsa giornata - nella gara casalinga contro il Torino - è tornato a calcare il rettangolo di gioco dopo oltre quattro mesi dall'infortunio patito in estate.

Calciomercato Inter, anche il Liverpool piomba su Berardi: la situazione

Il futuro di domenico Berardi è senza dubbio una delle notizie di calciomercato più chiaccherate dalla parti di Sassuolo. La Juventus ha da tempo un'opzione da 25 milioni di euro per bruciare la concorrenza, ma non è detto che alla fine se ne avvalga. Intanto, come mette in evidenza 'La Gazzetta di Modena', per lui è tornato a farsi sotto il Liverpool di Jürgen Klopp. Dopo averlo fatto visionare nei mesi precedenti, i 'Reds' sono tornati alla carica per lui e vogliono iniziare a lavorare in vista di questa estate quando potrebbe scattare un'asta per Berardi. Questo perché il numero 25 neroverde è uno dei grandi obiettivi del calciomercato Inter. La nuova dirigenza Suning ha fatto capire di voler puntare forte sui giovani talenti italiani ed il fantasista del Sassuolo è uno di quelli più promettenti su tutta la piazza. Dopo essersi assicurati Caprari (che approderà a Milano a fine stagione) e Gagliardini, l'Inter vuole proseguire su questa linea verde e - una volta libera dai vincoli del Fair Play Finanziario - ha intenzione di operare massicci investimenti per regalare a Pioli giocatori "fantastici" (Icardi ipse dixit): oltre a Berardi, infatti, questa estate il Suning punterà forte su Verratti (Paris Saint-Germain), Bernardeschi (Fiorentina), Pellegrini (Sassuolo, ma di proprietà della Roma) e Petagna (Atalanta). Tutti giovani, tutti italiani, tutti di qualità.

D.G.