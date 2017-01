Calciomercato Roma, Spalletti parla chiaro: "Cessione Manolas? Farei casino"

14/01/2017 13:31

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI MANOLAS / Nel corso della conferenza stampa di Spalletti, alla vigilia del match contro l'Udinese di Delneri, si è parlato anche di mercato. Il tecnico ha voluto far chiarezza su alcuni punti: "Si è parlato della cessione di Manolas e devo dire che farei casino se pensassi che il club intende mettere soldini sotto al materasso. So che la mia società è pronta a mettere tutto a disposizione, cercando soluzioni per sopperire ad alcune difficoltà oggettive, dovute al numero di partite. In questo momento so che lavorano ma mi baso sullo zoccolo duro che è ora a disposizione. Non è il mercato a toglierci da certe situazioni. Non possiamo andare a prendere calciatori che può permettersi risultati diversi dalla vittoria, ci facciamo del male. Se si parla di un problema numerico, posso sempre contare sul gruppo di De Rossi".

SZCZESNY - "Fino a poco tempo fa sembrava dover nascere per forza confusione tra lui e Alisson. Oggi invece è sotto gli occhi di tutti il loro rapporto. Abbiamo fiducia in lui ma, dovesse far scelte diverse, abbiamo un altro grande portiere pronto a sostituirlo".

L.I.