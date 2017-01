Juventus e Torino, scatta il derby di solidarietà: Dybala e Iturbe aiutano i senzatetto

14/01/2017 12:51

JUVENTUS TORINO DYBALA ITURBE AIUTO SENZATETTO - Paulo Dybala e Juan Manuel Iturbe si mobilitano per i meno fortunati. Nella notte di venerdì, infatti, i due sudamericani di Juventus e Torino - grandi amici - hanno portato, assieme a tanti altri volontari e con la collaborazione della Comunità di Sant’Egidio, coperte ai senzatetto della città. Un gesto - compiuto sottotraccia - che merita senz'altro di essere lodato.

Di seguito tutti i dati utili per chi volesse aiutare concretamente divulgati dalla Comunità di Sant'Egidio attraverso un post su 'Facebook':

In questi giorni di freddo in tanti hanno risposto con generosità all'appello che abbiamo lanciato per riscaldare le notti di chi dorme al freddo rischiando spesso la vita. Ma il freddo continua e noi anche!

Ogni sera in diverse città d'Italia partono gruppi di persone con coperte e bevande calde che vengono distribuite alle persone senza dimora.

Per chi vuole contribuire riportiamo qui sotto indirizzi e orari dei centri di raccolta. La pagina è in continuo aggiornamento.

Chi vuole unirsi a noi può scrivere a info@santegidio.org

Le coperte si raccolgono a:

ROMA

Città Ecosolidale, Via del Porto Fluviale 2 (zona Piramide), tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Giovedì e sabato dalle 17 alle 19.

Via Dandolo,10 tutte le sere dalle 19 alle 20. Da lì parte anche il giro di distribuzione per chi volesse partecipare

AVERSA

Chiesa di Sant'Anna, piazza Crispi, martedì ore 19:00 - 20:00

BARI

Piazza Odegitria 15, tutti i martedì dalle 17:30 alle 19:30. Contatto telefonico 3887553387.



CATANIA

Via Castello Ursino 4, da martedi a venerdi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

GENOVA

Basilica dell'Annunziata - piazza della Nunziata , dalle ore 8 alle 20

MESSINA

Chiesa di San Giuseppe, Via C. Battisti 111, da martedi a venerdi dalle 19 alle 20.

Via XXIV Maggio 61, mercoledi e venerdi dalle 17 alle 19.

MILANO

via Olivetani 3 - lunedì, mercoledì, venerdì ore 10-13

via Lanzone 13 - martedì, mercoledì, venerdì ore 19.30-20.30

oppure scrivere al seguente indirizzo santegidio.milano@gmail.com



NAPOLI

Via Luigi Palmieri 19, da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13, oppure scrivere a santegidio.napoli@tin.it

NOLA

Chiesa del Gesù, mercoledì 11 gennaio dalle 18.30 oppure ogni venerdì dalle ore 19



NOVARA

V.lo Ognissanti 2, tel. 0321/33387, cell. 3275983399, indirizzo email: info@csepiemonte.org



PADOVA

Chiesa dell'Immacolata, Via Belzoni 71 (Zona Portello), martedì, giovedì e sabato alle 19.00.

PALERMO

Piazza Ruggero Settimo 12 (Politeama), lunedì dalle 17 alle 19.



TORINO

chiesa dei Santi Martiri, Via Garibaldi 25, dalle 11 alle 13/ dalle 16 alle 19, Contatto 3275983399, email: info@csepiemonte.org



Altre Zone di Roma

Colle Salario, Sede della Comunità di Sant’Egidio, Via Serra de conti 51, locali adiacenti scala D, Mercoledì 16 dalle 16.30 alle 18.30 e Domenica 15 dalle 10.00 alle 12.00 presso la parrocchia di San Giovanni della Croce

Fiumicino, Centro "Catalani" L.go G.Falcone, mercoledì 11 gennaio dalle 19.00 alle 20.00

Marconi, Parrocchia di SS. Aquila e Priscilla, via blaserna 113, giovedì 12 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - contatto telefonico 3925578613

Nomentana, Chiesa di Sant'Agnese, Via Nomentana 349, mercoledì 11 - giovedì 12 dalle 18.30 alle 20.00

Ostia, Lungomare Toscanelli 184, lunedì 9 - martedì 10 - mercoledì 11 dalle 19 alle 20.30

Prima Porta - Labaro, Sede della Comunità di Sant’Egidio, Via delle Galline Bianche 68, Lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dalle 16.30 alle 18.00 - contatto telefonico 3283555031

Primavalle, via Michele Bonelli 38 giovedì dalle 18 alle 20

Tiburtina,

Raccolta coperte e distribuzione:

TUTTI i Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 VIA EUGENIO TORELLI VIOLLIER 22 LOCALI ADIACENTI PARROCCHIA SAN ROMANO MARTIRE



Raccolta coperte

TUTTI I Lunedì DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30 C/O LA PARROCCHIA DI SAN ROMANO MARTIRE LARGO ANTONIO BELTRAMELLI 1

PER INFO RITA 3298045898

Trullo, Via Monte delle Capre 23, Palazzina A, 3° piano: martedì, giovedì e venerdì, dalle 17 alle 19 - contatto telefonico: 3332036216