IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Gerard Deulofeu

Maurizio Russo

14/01/2017 12:21

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Il calciomercato Milan ha un solo grande obiettivo in entrata in questa sessione invernale. Si tratta dell'esterno offensivo spagnolo classe 1994 Gerard Deulofeu. La conferma è arrivata ieri direttamente dalle parole dell'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani che a margine dell'assemblea della Lega di Serie A ha dichiarato: "L'Everton non ci ha ancora dato una risposta, se arriva Deulofeu bene, sennò stiamo come stiamo". Il nodo della trattativa è rappresentato dalla formula dell'eventuale trasferimento alla corte di Montella: in attesa del passaggio di proprietà da Berlusconi al gruppo cinese e a meno di cessioni eccellenti, infatti, il Milan può permettersi di acquistare calciatori soltanto in prestito con diritto di riscatto. I 'Toffees', dopo gli acquisti di Schneiderlin e Belfodil, ha bisogno di sfoltire la rosa e alla fine potrebbe venire incontro alle necessità dei meneghini.

Nato a Riudarenes e cresciuto nella prestigiosa cantera del Barcellona sin da quando aveva appena 9 anni, Deulofeu non ancora maggiorenne è stato aggregato alla formazione B del Barça dove ha collezionato 27 gol in 68 partite. A partire dalla stagione 2011-12 entra a far parte della rosa della prima squadra, ma in due anni raccoglie appena 6 presenze senza andare a segno. Nell'estate del 2013 viene girato in prestito all'Everton e l'anno successivo, con la stessa formula, gioca con il Siviglia. Ormai è chiaro per lui che non c'è spazio in blaugrana e così nel 2015 torna in Premier League per rivestire la maglia dei 'Toffees' ma stavolta a titolo definitivo in cambio di un assegno da 6 milioni di euro. Una cifra che, più o meno, rappresenta anche il suo attuale valore sul calciomercato, anche se il club di Liverpool vorrebbe ricavare qualcosina in più dovendo riconoscere il 5% del prezzo della cessione al Barcellona.