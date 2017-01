Calciomercato Serie B, da Manaj a Salzano: le trattative del 14 gennaio

14/01/2017 11:45

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. Caldissimo il nome di Rey Manaj, di proprietà dell'Inter ed in uscita dal Pescara: dopo Perugia e Cesena, sull'albanese c'è ora anche il Pisa che intanto ha preso Angiulli e Landre e segue Milanovic e Zuparic. Il Perugia ha provato a riprendere Aguirre, che però non ha accettato, mentre avrebbe superato la concorrenza del Verona per Fazzi. La Salernitana va a caccia del portiere e valuta Agliardi e Gomis, il Bari è vicinissimo a Salzano del Crotone, si prepara a salutare Valiani, aspetta novità sul fronte Lodi e continua a trattare per Raicevic. Su Romizi, invece, si sono fatte vive Ternana e Perugia.



Il Carpi sprinta per Luca Forte e attende risposte su Mbakogu, l'Ascoli ha annunciato il rinnovo di Lanni e l'arrivo del portiere argentino Martinez. La Spal ha ingaggiato dall'Inter il giovane Maranzino, il Vicenza tiene caldo Beretta ed il Benevento ha fatto una proposta a Citro.

L.P.