Calciomercato Roma, Gandini e quella battuta su Manolas all'Inter

14/01/2017 11:32

MANOLAS INTER / L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' riporta una battuta dell'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini sul futuro di Kostas Manolas, rivolta al Chief Football Administrator dell'Inter Giovanni Gardini in occasione dell'Assemblea di Lega: "Hai preparato il portafogli per giugno?".

Per quanto riguarda il futuro di Manolas, non si registrano offerte né al giocatore né alla Roma, nonostante l'interessamento di Inter, Arsenal, Chelsea e Manchester United: la trattativa per il rinnovo è congelata e non ci sono appuntamenti in agenda. L'eventuale cessione del greco sarà valutata a Trigoria in estate, a meno di clamorose offerte da qui alla fine del calciomercato invernale.

S.D.