Fiorentina, Bernardeschi: "Alla viola devo tutto. Rumors addio? Forse un anno fa..."

14/01/2017 10:27

BERNARDESCHI-FIORENTINA / Il gioiello della Fiorentina Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista a 'La Repubblica' alla vigilia della partita contro la Juventus. Calciomercato.it vi riporta i passaggi salienti delle dichiarazioni del versatile esterno offensivo, tra calciomercato Fiorentina ("Io alla Fiorentina devo tutto e per questo penso solo a essere lucido e a separare il lavoro sul campo dai discorsi sul futuro. Forse un anno fa sarei andato in confusione, ora no…") e campionato.

IL RAPPORTO CON PAULO SOUSA - "Disse che ero un po' confuso? Mi spiegò cosa voleva dire, cioè che non ero concentrato come voleva lui. E aveva ragione: venivo dall’Europeo, un’esperienza pazzesca. Quando aveva appena firmato per la Fiorentina mi chiamò. Mi disse quattro parole: io credo in te. Non le dimenticherò mai".

ROBERTO BAGGIO - "Quando Baggio ha detto che sono un grande talento, non ci volevo credere. Lui, il calciatore italiano più forte di sempre che parla di me. Roba da matti".

GIANCARLO ANTOGNONI - "Sono cresciuto qui, dove se non hai visto Antognoni devi per forza studiartelo su Youtube. Per me lui è l’eleganza. Assoluta e naturale: della corsa, dei movimenti, del gesto tecnico e atletico".

LA SFIDA CON LA JUVENTUS - "Ci stiamo preparando. Sono i più forti, solidi, hanno qualità e mentalità. Hanno Dybala e tutti gli altri. Noi, però siamo la Fiorentina e su questo costruiremo la nostra voglia di sorprendere".

OBIETTIVO FIORENTINA - "Alzare un trofeo. Ci proveremo. Ci proverò".

S.D.