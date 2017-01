Inter-Chievo, botta e risposta tra Sorrentino e nerazzurri su Twitter: sorpresa allo stadio!

14/01/2017 10:00

INTER-CHIEVO SORRENTINO / Questa sera è in programma la sfida di campionato tra Inter e Chievo. Il portiere clivense Stefano Sorrentino, stamattina, ha inviato questo simpatico messaggio su Twitter al club nerazzurro: "Ciao Inter come faccio a prendere tre biglietti per la mia famiglia? Sono in ritiro. Mi date una mano? Vorrei fare una sorpresa. Grazie!". La società meneghina ha prontamente risposto: "Ciao Sorrentino! I biglietti sono ancora in vendita qui http://inter.it/tickets , ma visto il bel pensiero proviamo ad aiutarti noi...".

S.D.