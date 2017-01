Watford, Mazzarri rischia: ombre italiane sulla panchina, ma non solo!

14/01/2017 09:36

WATFORD MAZZARRI / La partita contro il Middlesbrough rappresenta uno spartiacque importante per il futuro di Walter Mazzarri, che con il suo Watford ha conquistato una sola vittoria nelle ultime 8 partite. La panchina di Mazzarri traballa ed i nomi per l'eventuale sostituzione si rincorrono: è tornata di moda in casa Watford l'opzione Francesco Guidolin, che sfiorò la panchina già in passato prima di approdare allo Swansea. L'allenatore di Castelfranco Veneto, però, non è l'unica alternativa italiana sul tavolo: Roberto Di Matteo e Walter Zenga attendono la chiamata di un club, mentre Cesare Prandelli rappresenta la tentazione 'eccellente' dopo il divorzio con il Valencia. Non solo piste italiane: in casa Watford si pensa anche all'ipotesi Marcelino.

Un capitolo a parte lo merita Roberto Mancini, che è molto stimato in Inghilterra - dove è stato accostato a Crystal Palace, West Ham e Nazionale - e che attende la chiamata di una società prestigiosa prima di cedere alle lusinghe dalla Cina.