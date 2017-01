Roma, Pizarro consiglia: "Prendete Verratti. E Totti non smette"

14/01/2017 09:24

ROMA PIZARRO / In vista di Udinese-Roma, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' è intervenuto il doppio ex David Pizarro, che si è soffermato in particolare sui giallorossi: "Trasferta dura per la Roma. Non vedo pareggi: o vince l'una o l'altra. Podio? Purtroppo vince la Juve, poi se la vedranno Roma e Napoli. A me Sarri piace tanto. Se Paredes può essere 'il Pizarro' di questa Roma? E' un ragazzo che potrà essere importante, però per come vogliono fare parte il gioco da dietro, la Roma ha bisogno di un giocatore: Verratti. Totti smette a maggio? Macché. Per me continua".

Proprio come lui, che a 37 anni è pronto per una nuova avventura: "Sì, ricomincio a giocare. Sto valutando offerte anche qui, ma in Italia tornerei di corsa. Il vostro campionato lo seguo sempre".

L.P.