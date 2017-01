Calciomercato Roma, attesa per Feghouli e Musonda. Piace Bahlouli

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

14/01/2017 08:30

CALCIOMERCATO ROMA BAHLOULI / I giorni scorrono, le settimane passano, e mentre siamo praticamente già arrivati al giro di boa della sessione invernale di calciomercato, la Roma deve ancora trovare l'esterno offensivo da mettere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti, che intanto si appresta ad affrontare tre partite in sette giorni con la rosa praticamente contata.



In questa fase la dirigenza giallorossa non ha voglia né possibilità di spendere e per questo è costretta ad aspettare che siano le altre società ad accontentarsi di prestiti senza obblighi di riscatto. Soluzione che non fa impazzire il West Ham, che non molla Sofiane Feghouli. La Roma continuerà a provarci puntando sul prestito con diritto di riscatto a 10-12 milioni, ma in caso di fumata nera già all'inizio della prossima settimana si virerebbe sulle alternative. In pole c'è Charly Musonda, ma il discorso è simile a quello fatto per Feghouli e proprio ieri il manager dei 'Blues', Antonio Conte, ha detto: "Se lo meriterà, resterà con me". In corsa c'è poi Georges-Kevin N'Koudou, francese classe '95 ex Marsiglia ora al Tottenham. Ma non finisce qui.

Calciomercato Roma, spunta anche Bahlouli

Perché secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', nei radar di calciomercato Roma sarebbe finito pure Farès Bahlouli. Anche lui, come N'Koudou, è un classe '95. Cresciuto nel vivaio del Lione, nel 2015 è passato al Monaco che la scorsa estate lo ha prestato allo Standard Liegi. Tormentato dagli infortuni, non ha però ancora giocato. Bahlouli piace, il Ds Massara lo sta valutando, ma i problemi fisici lo iscrivino di diritto alla lista delle scommesse e sarebbe più praticabile in estate. Ora, infatti, Spalletti si attende un rinforzo pronto all'uso.