Calciomercato Atalanta, i nomi per il dopo Gagliardini

14/01/2017 00:34

CALCIOMERCATO ATALANTA / Con la cessione di Gagliardini all'Inter, l'Atalanta è alla ricerca di un nuovo centrocampista per completare la rosa a disposizione di Gasperini. Le alternative, al momento, sembrano essere due: come riporta 'Sky', infatti, i nerazzurri potrebbero richiamare Emmanuello, attualmente in prestito alla Pro Vercelli. L'altra idea porta invece a Bryan Cristante, di proprietà del Benfica ma in prestito al Pescara.

M.D.A.