Calciomercato Crotone, Vrenna: "Difficile prendere Budimir"

13/01/2017 23:41

CALCIOMERCATO CROTONE / Crotone alla ricerca di rinforzi nel calciomercato invernale. I calabresi, invischiati nella lotta per non retrocedere, stanno cercando un colpo in attacco. Il presidente Vrenna ha fatto il punto della situazione: "Per Budimir è dura, un giorno siamo vicini e un giorno ci si allontana - spiega a 'Sky' - La Samp penso stia cercando un sostituto e ancora non ci sono certezze, comunque la stiamo ancora percorrendo questa pista".

M.D.A.