Lazio, Strakosha: "Qui sono maturato. Il mio ruolo mi affascina"

13/01/2017 22:03

LAZIO STRAKOSHA / Thomas Strakosha, giovane portiere della Lazio, ha parlato della sua passione per il calcio e dei ricordi più belli: "Mi sono appassionato al calcio vedendo mio padre. Ho iniziato presto, all'età di 4 anni. Ho sempre giocato come portiere - le sue parole a 'Lazio Style Channel' - Mi affascinano le responsabilità derivanti da questo ruolo: puoi far vincere o perdere una partita e questo mi carica. Ricordo poco della partita che mio padre giocò nel 1999 in Coppa delle Coppe contro la Lazio, quando militava nel Panionios: mi ripete sempre che giocare contro quei campioni è stata un'emozione grandiosa. Ho iniziato la carriera proprio al Panionios, ma la maturazione calcistica è avvenuta alla Lazio. Salire in prima squadra a 17 anni è stata una bella gratificazione. Nella mia prima stagione ho vinto lo Scudetto con la Primavera ma anche, e soprattutto, la Coppa Italia del 26 maggio".

M.D.A.