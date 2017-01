14/01/2017 05:17

CALCIOMERCATO ROMA SANSON / Asta internazionale per Morgan Sanson, centrocampista del Montpellier accostato in tempi recenti alla Roma: secondo quanto scrive il 'London Evening Standard', il Watford di Walter Mazzarri sta cercando di inserirsi all'ultimo secondo nella trattativa già in fase avviata per il trasferimento del calciatore al Marsiglia di Rudi Garcia.

S.D.