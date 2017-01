Napoli, la carica di Hysaj: "Sogno di vincere qui. Real? Non vedo l'ora!"

13/01/2017 21:15

NAPOLI HYSAJ / Personalità, qualità e continuità di prestazioni. Elseid Hysaj ha impiegato poco tempo a prendersi la maglia da titolare del Napoli e a relegare l'esperto Maggio in panchina. Arrivato nel calciomercato estivo del 2015, il terzino albanese ha subito convinto Sarri, che già lo aveva allenato nell'esperienza empolese, a puntare su di lui. Hysaj ha fatto il punto sulle ultime news Napoli: "Con la Samp è stata una partita bella da vedere e da sentire, abbiamo tirato fuori il carattere. Per vincere queste partite bisogna uscire fuori dagli schemi - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - E' stato un anno bello con tutte queste partite da giocare, stiamo cercando di fare tutto al meglio. Ci è mancato Milik, ma ci sono giocatore in panchina che possono dare una mano alla squadra. Tutti quelli che sono in panchina entrano e danno una mano. Dobbiamo continuare a pensare di vincere tutto, poi faremo i conti. Milik? Sono contento per lui, è un ragazzo che merita. Dispiace che si sia fatto male ma nel calcio succede, l'importante è sapersi rialzare".

PESCARA - "Ci hanno messo in difficoltà all'andata, dobbiamo essere consapevoli che giocano bene al calcio e possono metterci in difficoltà. Pavoletti? E' un grandissimo ragazzo, è entrato bene in squadra e si vede che vuole darci una mano. Aspettiamo lui e Milik, saremo una bella squadra da battere".

Napoli, la carica di Hysaj: "Sogno di vincere qui!"

SARRI - "Io come giocatore e lui come allenatore siamo cresciuti tanto perchè questa è una squadra che ti fa crescere. Sta facendo vedere che è un grande allenatore che ha capito come allenare questa squadra".

REAL MADRID - "Che effetto fa marcare Cristiano Ronaldo? Come quando sei bambino, non sai se crederci o no. Come quando sono venuto a Napoli, bisogna credere di essere arrivato in una squadra del genere, sono sogni che si realizzano. Sfida col Real? E' una bellissima cosa, me come altri speravamo di prendere una squadra come il Real, partite del genere ti danno grande carica. Non vedo l'ora di giocarla".

I TIFOSI - "Vincere a Napoli? Io ho visto i video di quando si è vinto a Napoli, è un sogno che prego di realizzare. Bisogna sognare, nessuno ci ferma. Prima o poi i sogni di possono realizzare".

PROSPETTIVE - "Sarà un anno bellissimo, noi siamo concentrati e stiamo bene, credo che daremo grandi soddisfazioni. Bello sentire che dicono che giochi bene al calcio, ma questo è grazie al mister. Stiamo crescendo anche dal punto di vista mentale, bisogna anche capire quando sbagli. Siamo in crescita e faremo vedere che stiamo crescendo".

M.D.A.