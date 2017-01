Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO agente Montoya: "C'è l'offerta"

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

13/01/2017 20:14

CALCIOMERCATO GENOA MONTOYA / Protagonista assoluto di questa sessione di calciomercato sia alla voce uscite che a quella entrate, il Genoa continua a tessere le proprie trame in Italia e all'estero. Uno dei nomi caldi delle ultime ore è quello di Walter Montoya. Centrocampista del Rosario Central, il 23enne vanta tuttavia diversi estimatori anche in patria e non solo, come testimoniano le parole del suo agente, Daniel Luzzi, raccolte in esclusiva da Calciomercato.it.

"E' arrivata l'offerta del Genoa e il club la sta valutando. Non è l'unica proposta giunta alla società. Sul giocatore ci sono il Boca Juniors e il River Plate e piace anche a due squadre spagnole. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".